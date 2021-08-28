Окупанти обстріляли Авдіївку: частина міста залишилась без світла
Внаслідок обстрілу окупантами Авдіївки зранку 28 серпня один український військовий отримав поранення
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша.
О 06:15 розпочався обстріл з боку окупованого Спартака. Орієнтовно, стріляли 120-м калібром. Серед військових є один поранений", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за словами Барабаша, через обстріли, які велися з боку окупованого бойовиками Спартака, в житловому районі Авдіївки відсутнє світло.
Нагадаємо, 27 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
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