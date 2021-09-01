На Донбассе обнаружили схрон оружия

Фото: сайт СБУ

В Донецкой области вблизи линии разграничения Служба безопасности обнаружила в заброшенном жилом здании схрон с оружием

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" "Пятнашка". Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донетчины.

В ходе обыска тайника, размещенного на территории заброшенной жилого здания, изъято: почти три тысячи патронов различного калибра; пять гранат РГД-5; девять гранат Ф1; две гранаты РГН; пыл УДО в гранаты РГН;восемь гранатометных выстрелов ВОГ-17; два гранатометных выстрела ВОГ-25; два выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7; три хвостовика к выстрелам РПГ-7; три снаряда калибра 23Ч152 мм; два детонаторы для артиллерийского боеприпаса.

Изъятые средства поражения переданы на экспертизу.

Напомним, на днях в городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами.