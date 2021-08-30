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30 серпня 2021, 11:45 522

На Київщині виявили схрон з вибухівкою та боєприпасами

30 серпня 2021, 11:45 522
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Фото: Нацполіція
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У місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприпасами

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

Правоохоронці виявили гранату Ф-1, чотири гранати РГД-5, тротилові шашки, гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ", 988 набоїв різного калібру, магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт., деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.

"Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють особу, яка залишила вибухонебезпечні предмети та походження боєприпасів.

Нагадаємо, днями у приватному будинку в центрі Кропивницького знайшли схрон зброї.

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