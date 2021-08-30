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30 серпня 2021, 12:49 60

Разумков назвав обстріли Авдіївки порушенням Мінських домовленостей

30 серпня 2021, 12:49 60
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Фото: dn.gov.ua
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Сьогодні, 30 серпня, в Донецьку область з офіційним візитом прибув голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Причиною візиту стало чергове загострення ситуації на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Обстріли Авдіївки - це серйозні порушення Мінських домовленостей. Ми точно не будемо мовчати і будемо захищати свою територію", - заявив голова ВР.

Разумков розповів, що один з українських військовослужбовців, який отримав поранення під час обстрілів Авдіївки 28 серпня, знаходиться у важкому стані.

"Ми готові до таких викликів, але тут велика відповідальність лежить і на колегах з ОБСЄ, які повинні це фіксувати. Дуже хотілось би, щоб воно (ОБСЄ - ред.) функціонувало цілодобово, а не зранку до третьої. Вони просто мають бути ефективними, аби весь світ розумів, хто що робить", - підкреслив він.

Під час робочої поїздки голова ВР планує ще відвідати КПВВ на лінії розмежування і ряд інших об'єктів на Донеччині.

Нагадаємо, у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежили рух поїздів через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

війна обстріл мінські угоди Авдіївка Дмитро Разумков

 
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