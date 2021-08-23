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На Донбасі окупанти з початку доби тричі порушили "тишу", втрат серед наших бійців немає
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23 серпня 2021, 18:16 20

На Донбасі окупанти з початку доби тричі порушили "тишу", втрат серед наших бійців немає

23 серпня 2021, 18:16 20
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 17 годину, 23 серпня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед наших військових немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснили дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що у неділю, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти п'ять разів обстріляли наших бійців і вбили одного захисника.

ООС окупація ОБСЄ окупанти

 
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