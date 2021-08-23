На Донбассе оккупанты с начала суток трижды нарушили "тишину", потерь среди наших бойцов нет

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По состоянию на 17 часов, 23 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших военных нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС

Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Возле Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществили дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, что в воскресенье, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли наших бойцов и убили одного защитника.