15:42  23 августа
Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может быть новая COVID-вспышка
18:14  23 августа
Во Львове пьяный водитель сбил женщину с ребенком
18:16  23 августа
На Донбассе оккупанты с начала суток трижды нарушили "тишину", потерь среди наших бойцов нет
UA | RU
UA | RU
23 августа 2021, 18:16 20

На Донбассе оккупанты с начала суток трижды нарушили "тишину", потерь среди наших бойцов нет

23 августа 2021, 18:16 20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 17 часов, 23 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших военных нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС

Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Возле Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществили дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, что в воскресенье, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли наших бойцов и убили одного защитника.

ООС оккупация ОБСЕ оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua