Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий

Фото з відкритих джерел

У неділю, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти п'ять разів обстріляли наших бійців і вбили одного захисника

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики гатили поблизу Луганського, Мар’їнки й Пісків.

"Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - ідеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, що упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу".