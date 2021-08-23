11:15  23 серпня
В Україні поменшало нових COVID-хворих: ситуація в регіонах
11:06  23 серпня
Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
10:03  23 серпня
Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 10:03 447

Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий

23 серпня 2021, 10:03 447
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти п'ять разів обстріляли наших бійців і вбили одного захисника

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики гатили поблизу Луганського, Мар’їнки й Пісків.

"Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - ідеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, що упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу".

ООС Україна війна обстріл смерті

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram