Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
У неділю, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти п'ять разів обстріляли наших бійців і вбили одного захисника
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Бойовики гатили поблизу Луганського, Мар’їнки й Пісків.
"Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - ідеться у повідомленні.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
Нагадаємо, що упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу".
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