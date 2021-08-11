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Окупанти на Донбасі поранили військового
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11 серпня 2021, 19:15 5

Окупанти на Донбасі залишили без світла чотири населених пункти

11 серпня 2021, 19:15 5
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 11 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Одного нашого військового поранено, одного цивільного вбито, знеструмлено 4 населених пункти

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Зазначається, що біля Новомихайлівки та Новоселівки другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм.

Також з артилерії 122 калібру російські найманці обстріляли вказані населені пункти

Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Внаслідок обстрілу Новоселівки другої загинув місцевий житель1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я–задовільний", - зазначається у повідомленні.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню

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