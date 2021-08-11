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Оккупанты на Донбассе ранили военного
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11 августа 2021, 19:15 5

Оккупанты на Донбассе оставили без света четыре населенных пункта

11 августа 2021, 19:15 5
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Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 11 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Один наш военный ранен, один гражданский убит, обесточены 4 населенных пункта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС

Отмечается, что у Новомихайлівки и Новоселовки второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Также из артиллерии 122 калибра российские наемники обстреляли указанные населенные пункты

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки второй погиб местный житель 1935-го года рождения и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья-удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

О всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Напомним, что в течение прошлых суток, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня

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