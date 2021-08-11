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Доба в ООС: один військовий загинув, ще двоє перебувають у госпіталі
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11 серпня 2021, 08:11 5

Доба в ООС: один військовий загинув, ще двоє перебувають у госпіталі

11 серпня 2021, 08:11 5
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил,  зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.

Окупанти вели вогонь з артилерійських систем 122-мм та мінометів 82-го калібру поблизу Водяного. Також бойовики здійснили обстріл самого населеного пункту, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Артилерійські системи 122-мм і міномети 120-го калібру були задіяні поблизу Нью-Йорка, де окупанти двічі здійснили обстріли позицій ООС.

Окрім того, бойовики вели вогонь у напрямку Невельського, неподалік Мар'їнки, Катеринівки, Пісків, Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.

В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Раніше повідомлялось, що окупанти на Донбасі здійснили чотири обстріли, внаслідок чого троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення.

Донбас ООС війна обстріл бойовики військові

 
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