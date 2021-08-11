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Сутки в ООС: один военный погиб, еще двое находятся в госпитале
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11 августа 2021, 08:11 5

Сутки в ООС: один военный погиб, еще двое находятся в госпитале

11 августа 2021, 08:11 5
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Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты вели огонь из артиллерийских систем 122-мм и минометов 82-го калибра вблизи Водяного. Также боевики совершили обстрел самого населенного пункта, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Артиллерийские системы 122-мм и минометы 120-го калибра были задействованы вблизи Нью-Йорка, где оккупанты дважды совершили обстрелы позиций ООС.

Кроме того, боевики вели огонь в сторону Невельского, неподалеку Марьинки, Катериновки, Песков, Новоалександровки, Луганского и Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина – находятся в медицинском учреждении, их состояние – удовлетворительное", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе совершили четыре обстрела, в результате чего трое военных получили огнестрельные осколочные ранения.

Донбасс ООС война обстрел боевики военные

 
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