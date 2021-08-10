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Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців
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10 серпня 2021, 17:58 10

Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців

10 серпня 2021, 17:58 10
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 10 серпня, окупанти на Донбасі здійснили чотири обстріли, внаслідок чого троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Бойовики гатили поблизу Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Невельського й Мар’їнки.

"У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан одного пораненого – тяжкий, двох інших – задовільний", - наголосили у штабі.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі.

Донбас ООС Україна війна окупанти

 
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