Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців
У вівторок, 10 серпня, окупанти на Донбасі здійснили чотири обстріли, внаслідок чого троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Бойовики гатили поблизу Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Невельського й Мар’їнки.
"У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан одного пораненого – тяжкий, двох інших – задовільний", - наголосили у штабі.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, минулої доби бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів