Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців

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У вівторок, 10 серпня, окупанти на Донбасі здійснили чотири обстріли, внаслідок чого троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Бойовики гатили поблизу Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Невельського й Мар’їнки.

"У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан одного пораненого – тяжкий, двох інших – задовільний", - наголосили у штабі.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі.