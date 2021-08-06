Бойовики двічі обстріляли позиції наших військових: втрат у ЗСУ немає

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Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі обстріляли наших військових. Втрат серед українських захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ООС

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню