Бойовики двічі обстріляли позиції наших військових: втрат у ЗСУ немає
Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі обстріляли наших військових. Втрат серед українських захисників немає
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ООС
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню
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