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06 серпня 2021, 18:49 51

Бойовики двічі обстріляли позиції наших військових: втрат у ЗСУ немає

06 серпня 2021, 18:49 51
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі обстріляли наших військових. Втрат серед українських захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ООС

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню

ООС втрати бойовики РФ ОБСЄ

 
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