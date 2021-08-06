Бойовики на Донбасі 10 разів порушували "тишу"

Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook ООС.

Так, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь біля Авдіївки, Галицинівки, Новотошківського, неподалік Золотого-4, а також в напрямку населеного пункту Південне та поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь по нашим захисникам з протитанкових гармат, а також здійснював обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена жила п’ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська.