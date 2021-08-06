Боевики дважды обстреляли позиции наших военных: потерь у ВСУ нет
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды обстреляли наших военных. Потерь среди украинских защитников нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ООС
Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что за прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня
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