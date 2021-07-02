Загострення на Донбасі: 26 порушень за добу, є травмований
Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, в напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Павлополя та Опитного бойовики стріляли з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Зайцевого російські окупанти обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів, а поруч із Талаківкою, Водяним - з мінометів 120-го калібру.
Біля Широкіного та Старогнатівки збройні формування окупантів обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів. Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Окрім того, постріли з різних типів озброєнь лунали поблизу Побєди, Світлодарська, Новоолександрівки та Новотошківського, а поблизу Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.
В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. Воїн доставлений до лікувального закладу. Стан пораненого середньої тяжкості", - зазначають в штабі.
Станом на 7 годину ранку, 2 липня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь в районі Золотого-4, Гнутового та Авдіївки.
Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.