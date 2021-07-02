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Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
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02 июля 2021, 08:11 9

Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный

02 июля 2021, 08:11 9
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Павлополя и Опытного боевики стреляли из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреливали позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Талаковкой, Водяным - из минометов 120-го калибра.

У Широкиного и Старогнатовки вооруженные формирования оккупантов обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

Кроме того, выстрелы из разных типов вооружений раздавались вблизи Победы, Светлодарска, Новоалександровки и Новотошковского, а вблизи Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести", - отмечают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 2 июля, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевики вели огонь в районе Золотого-4, Гнутово и Авдеевки.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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