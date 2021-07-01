У центрі Сєвєродонецька знайшли вибухівку в підвалі багатоповерхівки та дитячому таборі
Поблизу лінії розмежування співробітники СБУ виявили схрон з військовими засобами ураження і з гранатами. Також вилучено ручну протипіхотну гранату виробництва РФ
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили: 6,5 кг тротилу, ручну осколкову гранату, гранатометний постріл ВОГ-25, набої для стрілецької зброї.
За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.
Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєвєродонецька.
Зі схрону було вилучено:
- ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва;
- гранати РГД-5 та реактивний освітлювальний сигнальний патрон.
Наразі затримано місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру.
Нагадаємо, 3 червня на Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами.