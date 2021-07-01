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01 липня 2021, 12:44 159

У центрі Сєвєродонецька знайшли вибухівку в підвалі багатоповерхівки та дитячому таборі

01 липня 2021, 12:44 159
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Фото: СБУ
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Поблизу лінії розмежування співробітники СБУ виявили схрон з військовими засобами ураження і з гранатами. Також вилучено ручну протипіхотну гранату виробництва РФ

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили: 6,5 кг тротилу, ручну осколкову гранату, гранатометний постріл ВОГ-25, набої для стрілецької зброї.

За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.

Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєвєродонецька.

Зі схрону було вилучено:

  • ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва;
  • гранати РГД-5 та реактивний освітлювальний сигнальний патрон.

Наразі затримано місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 3 червня на Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами.

озброєння війна СБУ військова техніка схрон

 
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