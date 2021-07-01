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01 июля 2021, 12:44 142

В центре Северодонецка нашли взрывчатку в подвале многоэтажки и детском лагере

01 июля 2021, 12:44 142
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Фото: СБУ
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Вблизи линии разграничения сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения и с гранатами. Также изъята ручная противопехотная граната производства РФ

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли: 6,5 кг тротила, ручную осколочную гранату, гранатометний выстрел ВОГ-25, боеприпасы для стрелкового оружия.

По оперативным данным, тайник оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

Еще один тайник с боевыми средствами поражения, правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка.

Из тайника было изъято:

  • ручную противопехотную гранату РГО российского производства;
  • гранаты РГД - 5 и реактивный осветительный сигнальный патрон.

Сейчас задержан местный житель, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении.

Напомним, 3 июня на Луганщине нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами.

вооружение война СБУ военная техника тайник

 
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