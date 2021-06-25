СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен

Фото: СБУ

В Донецкой области оперативники предотвратили незаконную приватизацию государственных земель, стоимость которых составляет более 4,5 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным правоохранителей, бывшие и действующие чиновники Госгеокадастра вывели из собственности Украины более 150 га земли. Они вносили ложные данные участников АТО/ООС в системы Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти пол года и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью".