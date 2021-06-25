08:54  25 июня
Коронавирус в Украине: за сутки 876 новых случаев заражения
09:19  25 июня
Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
08:11  25 июня
На Донбассе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
25 июня 2021, 10:29 16

СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен

25 июня 2021, 10:29 16
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области оперативники предотвратили незаконную приватизацию государственных земель, стоимость которых составляет более 4,5 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным правоохранителей, бывшие и действующие чиновники Госгеокадастра вывели из собственности Украины более 150 га земли. Они вносили ложные данные участников АТО/ООС в системы Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти пол года и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью".

Госгеокадастр чиновники земля Донецкая область СБУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua