Сутки на Донбассе: в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"

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За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Золотого-4 и неподалеку Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Возле Красногоровки и Лебединского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье и Светлодарска.

Кроме того, в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М". БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Новоселовки и Пивденного оккупанты открыли огонь из минометов 82-го и 120 калибра, а неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС было зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.