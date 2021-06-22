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За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет
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22 июня 2021, 08:11 7

За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет

22 июня 2021, 08:11 7
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Майорская российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы также велись вблизи Песков, неподалеку Луганского и в районе Водяного, что на Приазовье.

У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - сообщают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 22 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 и неподалеку Авдеевки оккупанты совершили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Ранее сообщалось, что на линии разграничения на Донбассе было зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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