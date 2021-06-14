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На Донбасі третій день поспіль стріляють поблизу Новотошківського
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14 червня 2021, 08:11 110

На Донбасі третій день поспіль стріляють поблизу Новотошківського

14 червня 2021, 08:11 110
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій українських захисників. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, раніше на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

11 червня на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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