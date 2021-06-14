На Донбассе третий день подряд стреляют вблизи Новотошковского

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За прошедшие сутки, 13 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два обстрела позиций украинских защитников. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра 14 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

Напомним, ранее на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

11 июня на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.