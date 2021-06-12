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На Донбасі дев'ять разів порушували "тишу", загинув український воїн
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12 червня 2021, 10:02 130

На Донбасі дев'ять разів порушували "тишу", загинув український воїн

12 червня 2021, 10:02 130
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював позиції ООС з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

У напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

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