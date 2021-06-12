На Донбасі дев'ять разів порушували "тишу", загинув український воїн
Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював позиції ООС з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.
У напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.
Станом на 7 годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, раніше в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.