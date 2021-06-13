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Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
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13 червня 2021, 10:02 66

Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат

13 червня 2021, 10:02 66
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 12 червня, на Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Бойовики тричі відкривали вогонь поблизу Водяного, що на Приазов'ї, також були зафіксовані обстріли неподалік Авдіївки та у районі населеного пункту Піски.

Біля Луганського противник здійснював обстріл позицій підрозділів ООС з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також окупанти відкривали вогонь у бік Причепилівки й поруч з Новотошківським.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Ордан-3м" з перетином лінії розмежування. БПЛА був пригнічений засобами РЕБ.

У неділю, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 червня на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Донбас Україна війна військові окупанти

 
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