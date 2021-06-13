Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
У суботу, 12 червня, на Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Бойовики тричі відкривали вогонь поблизу Водяного, що на Приазов'ї, також були зафіксовані обстріли неподалік Авдіївки та у районі населеного пункту Піски.
Біля Луганського противник здійснював обстріл позицій підрозділів ООС з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Також окупанти відкривали вогонь у бік Причепилівки й поруч з Новотошківським.
Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Ордан-3м" з перетином лінії розмежування. БПЛА був пригнічений засобами РЕБ.
У неділю, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 11 червня на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.