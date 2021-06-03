Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7 часов утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Несмотря на это, Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать перемещение и накопление военной техники оккупантов, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.
Напомним, 1 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
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