Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС

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За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7 часов утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Несмотря на это, Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать перемещение и накопление военной техники оккупантов, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.

Напомним, 1 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.