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Ситуація на Донбасі: в ООС розповіли про порушення режиму "тиші"
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02 червня 2021, 08:09

Ситуація на Донбасі: в ООС розповіли про порушення режиму "тиші"

02 червня 2021, 08:09
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Пісків противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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