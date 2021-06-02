16:46  01 июня
Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19
16:59  01 июня
Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
08:09  02 июня
Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 08:09 32

Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"

02 июня 2021, 08:09 32
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Песков противник вел огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram