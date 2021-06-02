Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Песков противник вел огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - сообщили в штабе.
По состоянию на 7 часов утра, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня.