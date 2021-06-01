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На Донбассе били из гранатометов и пулеметов: зафиксировано восемь обстрелов
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01 июня 2021, 08:11 49

На Донбассе били из гранатометов и пулеметов: зафиксировано восемь обстрелов

01 июня 2021, 08:11 49
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Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток, 31 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, из которых 8 - обстрелов по позициям украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов разных систем, а возле населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Гнутово боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов. Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорская два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Зайцевое российские наемники осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. По состоянию на 7 часов утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений "тишины” со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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