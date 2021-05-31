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31 травня 2021, 11:41 188

На Донеччині викрили посадовців НААН на привласнені понад 3 млн бюджетних коштів

31 травня 2021, 11:41 188
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила схему привласнення понад 3 млн грн бюджетних коштів посадовцями на реконструкції об’єктів державного агропідприємства у Волновасі

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Встановлено, що посадовці державного підприємства Національна академія аграрних наук України уклали фіктивні договори з комерційними структурами на відновлення низки будівель установи. Проте, роботи з реконструкції не здійснювались, або проводились частково. Також підприємство нелегально торгувало вирощеною сільгосппродукцією.

У ході обшуків та експертного огляду будівель і приміщень правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності та вилучили документи, які підтверджують оборудку", - повідомили оперативники.

У межах кримінального провадження триває слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали посадовця НААН на хабарі у понад 100 тисяч. А на Сумщині затримали на хабарі заступника директора одного з інститутів НААН.

обшуки СБУ аграрії розслідування кримінальна справа

 
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