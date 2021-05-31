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31 мая 2021, 11:41 179

На Донетчине разоблачили чиновников НААН на присвоенные более 3 млн бюджетных средств

31 мая 2021, 11:41 179
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения более 3 млн грн бюджетных средств должностными лицами на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что должностные лица государственного предприятия Национальная академия аграрных наук Украины заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения. Однако, работы по реконструкции не осуществлялись, или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.

В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, которые подтверждают сделку", - сообщили оперативники.

В рамках уголовного производства продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали чиновника НААН на взятке более чем в 100 тысяч. А на Сумщине задержали на взятке заместителя директора одного из институтов НААН.

обыски СБУ аграрии расследование уголовное дело

 
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