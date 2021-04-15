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15 квітня 2021, 09:42 1269

На Житомирщині затримали посадовця НААН на хабарі у понад 100 тисяч

15 квітня 2021, 09:42 1269
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Затриманий вимагав кошти за продаж 14 т сортового товару
Затриманий вимагав кошти за продаж 14 т сортового товару
Фото: Facebook
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У Житомирській області викрито посадовця Національної академії аграрних наук України на хабарі у понад 100 тисяч гривень за продаж селекційної продукції за заниженими цінами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито посадовця регіонального підрозділу Інституту Національної академії Аграрних наук України на вимаганні та одержанні понад 100 тис грн неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідства, директор дослідної станції організував схему систематичного вимагання та отримання від приватних підприємців неправомірної вигоди за реалізацію за заниженими цінами селекційних сортів овочів, що вирощуються у розсадниках. Зокрема, він вимагав кошти за продаж 14 т сортового товару на загальну суму 168 тис грн.

Як повідомлялося, 6 квітня НАБУ затримало брата глави ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч хабара - Лещенко. За попередньою версією, гроші призначалися для одіозного глави окружного адмінсуду Києва.

9 квітня затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів.

Офіс генпрокурора хабар гроші товари Академия

 
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