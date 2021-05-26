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На Донбассе из-за снайперских обстрелов ранен украинский военнослужащий
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26 мая 2021, 08:11 5

На Донбассе из-за снайперских обстрелов ранен украинский военнослужащий

26 мая 2021, 08:11 5
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия. Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра.

У Водяного боевики трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В направлении позиций ООС, возле поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов", - сообщают в штабе.

Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие сутки нет.

По состоянию на 7 часов утра, 26 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. Возле Павлополя российские наемники вели огонь в сторону позиций ООС из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - близ Новгородского и Водяного.

Донбасс ООС война боевики ранение

 
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