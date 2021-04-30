Кравчук розповів, чому не вдалося домовитись про "великоднє" перемир'я на Донбасі

Україна не може визнати стороною конфлікту ОРДЛО замість РФ

Україна не може визнати стороною конфлікту ОРДЛО замість РФ

Фото: з відкритих джерел

За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, ТКГ на засіданні не вдалося узгодити текст про оголошення перемир'я на Великдень, оскільки сторони не змогли точно визначити суб'єктів виконання режиму припинення вогню.

Як передає RegioNews, про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"В цілому, сторонами була підтримана пропозиція не тільки про припинення вогню у зв’язку з Великоднем, а й про досягнення режиму повного припинення вогню на всій лінії зіткнення…Але нам не вдалося узгодити єдиний текст заяви, тому що не були точно визначені суб’єкти цього процесу і суб’єкти виконання пропозицій, відображених в тексті заяви", - розповів Кравчук.

Він додав, що відповідно до Мінських угод, учасниками переговорів є Україна, Росія, ОБСЄ, а також запрошені представники ОРДЛО.

За словами представника Донецька Сергія Гармаша, росіяни запропонували Україні підписати заяву про припинення вогню між нею і ОРДЛО.

У справу йдуть привабливі пропозиції, типу, яка прозвучала учора на ТКГ: підпишіть заяву про координаційний механізм від імені України і ОРДЛО - і буде вам перемир’я", - написав він.

Гармаш пояснив, що Україна не може погодитися визнавати стороною конфлікту ОРДЛО замість Росії, тим самим, переступити "червону лінію", визначену президентом і суспільством Донбасом.

Нагадаємо, Тристороння контактна група не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. В українській делегації заявили, що це була "п'ятигодинна вистава".