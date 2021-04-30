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30 апреля 2021, 09:16 39

Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о "пасхальном" перемирии на Донбассе

30 апреля 2021, 09:16 39
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Украина не может признать стороной конфликта ОРДЛО вместо РФ
Украина не может признать стороной конфликта ОРДЛО вместо РФ
Фото: из открытых источников
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По словам главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, ТКГ на заседании не удалось согласовать текст об объявлении перемирия на Пасху, поскольку стороны не смогли точно определить субъектов выполнения режима прекращения огня.

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"В целом, сторонами было поддержано предложение не только о прекращении огня в связи с Пасхой, но и о достижениях режима полного прекращения огня на всей линии соприкосновения...Но нам не удалось согласовать единый текст заявления, потому что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты исполнения предложений, отраженных в тексте заявления", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что в соответствии с Минскими соглашениями, участниками переговоров являются Украина, Россия, ОБСЕ, а также приглашенные представители ОРДЛО.

По словам представителя Донецка Сергея Гармаша, россияне предложили Украине подписать заявление о прекращении огня между ней и ОРДЛО.

В дело идут заманчивые предложения, типа, которая прозвучала вчера на ТКГ: подпишите заявление о координационный механизм от имени Украины и ОРДЛО - и будет вам перемирие", - написал он.

Гармаш пояснил, что Украина не может согласиться признавать стороной конфликта ОРДЛО вместо России, тем самым, переступить "красную линию", установленную президентом и обществом Донбассом.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. В украинской делегации заявили, что это был "пятичасовой спектакль".

Леонид Кравчук Пасха ТКГ перемирие Донбасс война

 
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