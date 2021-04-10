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Доба на Донбасі: сім порушень режиму "тиші", поранено українського військовослужбовця
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10 квітня 2021, 10:11 3

Доба на Донбасі: сім порушень режиму "тиші", поранено українського військовослужбовця

10 квітня 2021, 10:11 3
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Бойовики гатили зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
Бойовики гатили зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 9 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться у повідомленні.

У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку, 10 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Нагадаємо, раніше на Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

ООС Донбас військова техніка війна смерть озброєння

 
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