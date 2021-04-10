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10 апреля 2021, 10:11 4

Сутки на Донбассе: семь нарушений режима "тишины", ранили украинского военнослужащего

10 апреля 2021, 10:11 4
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Старогнатовки захватчики обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В направлении населенного пункта Зайцево, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Напомним, ранее на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

ООС Донбасс военная техника война смерть вооружение

 
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