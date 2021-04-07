В Донецьку через аварію на шахті без повітря залишились 329 гірників
Наразі проводиться евакуація гірників
Наразі проводиться евакуація гірників
В окупованому Донецьку відбувається евакуація шахтарів з шахти Скочинського - там виникла аварійна ситуація. Зупинена вентиляція головного західного стовбура шахти.
Про це повідомляють "Новини Донбасу", передає RegioNews.
Зупинена вентиляція головного західного стовбура шахти ім. А. А. Скочинського. Під землею знаходяться 329 осіб. Проводиться евакуація", - йдеться в повідомленні.
Причина зупинки вентиляції з'ясовується.
Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.
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