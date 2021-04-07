В Донецьку через аварію на шахті без повітря залишились 329 гірників

06 квітня 2021

Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова

Перший етап повернення Валентина Резніченка до керівництва Дніпропетровщиною був досить передбачуваним - він оточив себе в ОДА кадрами, перевіреними ще у минулу чотирирічну каденцію часів президента П...