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07 квітня 2021, 12:09 2220

В Донецьку через аварію на шахті без повітря залишились 329 гірників

07 квітня 2021, 12:09 2220
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Наразі проводиться евакуація гірників
Наразі проводиться евакуація гірників
Фото: з відкритих джерел
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В окупованому Донецьку відбувається евакуація шахтарів з шахти Скочинського - там виникла аварійна ситуація. Зупинена вентиляція головного західного стовбура шахти.

Про це повідомляють "Новини Донбасу", передає RegioNews.

Зупинена вентиляція головного західного стовбура шахти ім. А. А. Скочинського. Під землею знаходяться 329 осіб. Проводиться евакуація", - йдеться в повідомленні.

Причина зупинки вентиляції з'ясовується.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.

евакуація окупанти шахта Донецька область ремонт

 
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