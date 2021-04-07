В Донецке из-за аварии на шахте без воздуха остались 329 горняков

06 апреля 2021

Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова

Первый этап возвращения Валентина Резниченко к руководству Днепропетровщиной был достаточно предсказуемым - он окружил себя в ОГА кадрами, проверенными еще в прошлую четырехлетнюю каденцию времен през...