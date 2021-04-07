В Донецке из-за аварии на шахте без воздуха остались 329 горняков
В данный момент производится эвакуация шахтеров
В данный момент производится эвакуация шахтеров
В оккупированном Донецке происходит эвакуация шахтеров из шахты Скочинского - там произошла аварийная ситуация. Остановлена вентиляция главного западного ствола шахты.
Об этом сообщают "Новости Донбасса", передает RegioNews.
Остановлена вентиляция главного западного ствола шахты им. А.А. Скочинского. Под землей находятся 329 человек. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.
Причина остановки вентиляции выясняется.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.
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