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Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
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01 квітня 2021, 08:11 832

Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі

01 квітня 2021, 08:11 832
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями Російської Федерації здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 1 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золоте-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське - зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики обстріли

 
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