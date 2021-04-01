Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями Російської Федерації здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 1 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золоте-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське - зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.