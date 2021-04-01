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Российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе
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01 апреля 2021, 08:11 828

Российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе

01 апреля 2021, 08:11 828
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации был осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 1 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку Светлодарска и Золотое-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - из стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Донбасс ООС война военная техника боевики обстрелы

 
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