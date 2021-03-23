На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчука - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Нарушение с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованным обвинениям в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражируемых в так называемых СМИ ОРДО", - отмечают в штабе.

Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых, материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории.

По состоянию на 7 часов утра 23 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.