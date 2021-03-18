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18 марта 2021, 13:51 611

На Донетчине задержали заместителя мэра одного из городов во время получения взятки

18 марта 2021, 13:51 611
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Подозреваемый требовал 2000 долларов за решение земельных вопросов
Фото: Facebook
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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачили и задержали во время получения неправомерной выгоды заместителя городского главы одного из городов области.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 года заместитель городского главы требовал от жителя г. Мариуполь 2 000 долларов за положительное решение вопроса о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать частному предпринимателю помещение в здании академии.

Офис генпрокурора взятка прокуратура земля предприниматели

 
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