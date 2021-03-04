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Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника
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04 марта 2021, 08:11 79

Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника

04 марта 2021, 08:11 79
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Вооруженные формирования РФ игнорируют режим прекращения огня
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Со станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем в ответ.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120-мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

ООС Донбасс ранение военные боевики

 
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