Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника

Вооруженные формирования РФ игнорируют режим прекращения огня

Вооруженные формирования РФ игнорируют режим прекращения огня

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Со станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем в ответ.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120-мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.