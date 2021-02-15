В окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків "народної міліції "ДНР"

До війни на Донбасі Сергій Попов брав участь в окупації Криму

До війни на Донбасі Сергій Попов брав участь в окупації Криму

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 15 лютого в окупованій Горлівці Донецької області підірвали автомобіль соратника терориста Безлера, ватажка місцевої "народної міліції" Сергія Попова на прізвисько "Довгий".

Про це повідомляють видання "Новости Донбасса", ОстроВ, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, вибухівку заклали під сидіння автомобіля бойовика і привели в дію, коли він віз дочку в школу. Вибух стався приблизно о 8 годині ранку за місцевим часом (7:00 за Києвом).

Терорист отримав осколкові поранення і на даний момент знаходиться в лікарні. Також госпіталізували його дочку.

Як повідомляють російські ЗМІ, терористу вибухом посікло ноги, у нього шок першого ступеня і осколковий перелом стегна, бойовика оперують. У його дочки діагностували контузію і шок.

Представники окупаційної влади терористичної "ДНР” заявили про теракт і звинуватили у його здійсненні українських військових. Бойовики вважають, що це була помста за вчорашній підрив бійців ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляє Східна правозахисна група, в'їзд і виїзд із Горлівки перекритий, бойовики проводять "відпрацювання території".

Правозахисники пишуть, що у Попова та голови окупаційної адміністрації РФ в Горлівці Івана Приходька "вже тривалий час конфлікт: не можуть поділити вивезення металобрухту з міста".

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

У Києві одному з ватажків "ДНР" оголосили про підозру. Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.