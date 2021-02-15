В оккупированной Горловке взорвали одного из главарей "народной милиции" ДНР"

До войны на Донбассе Сергей Попов участвовал в оккупации Крыма

До войны на Донбассе Сергей Попов участвовал в оккупации Крыма

Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 февраля в оккупированной Горловке Донецкой области взорвали автомобиль соратника террориста Безлера, главаря местной "народной милиции" Сергея Попова по прозвищу "Длинный".

Об этом сообщают издания "Новости Донбасса", ОстроВ, передает RegioNews.

По предварительной информации, взрывчатку заложили под сиденье автомобиля боевика и привели в действие, когда он вез дочь в школу. Взрыв произошел примерно в 8:00 утра по местному времени (7:00 по Киеву).

Террорист получил осколочные ранения и сейчас находится в больнице. Также госпитализировали его дочь.

Как сообщают российские СМИ, террористу взрывом посекло ноги, у него шок первой степени и осколочный перелом бедра, боевика оперируют. В его дочери диагностировали контузию и шок.

Представители оккупационных властей террористической "ДНР" заявили о теракте и обвинили в его осуществлении украинских военных. Боевики считают, что это была месть за вчерашний подрыв бойцов ВСУ на Донбассе.

Как сообщает Восточная правозащитная группа, въезд и выезд из Горловки перекрыт, боевики проводят "отработку территории".

Правозащитники пишут, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловке Ивана Приходько "уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города".

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.

В Киеве одному из главарей "ДНР" объявили о подозрении. Ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.