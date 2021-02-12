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12 лютого 2021, 15:44 37

Справи Майдану: повідомлено про підозру ще одному екссудді райсуду Києва

12 лютого 2021, 15:44 37
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У 2014-му цей суддя позбавив прав автомайданівців, щоби перешкодити мирним протестам
У 2014-му цей суддя позбавив прав автомайданівців, щоби перешкодити мирним протестам
Фото з відкритих джерел
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Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру за незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою, колишньому судді одного з районних судів м. Києва (ст. 340 КК України).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, суддя притягнув до адміністративної відповідальності учасників автомайдану за фактом невиконання водіями вимог про зупинку.

Йдеться про двох учасників колони транспортних засобів, що 29 грудня 2013 року рухалася від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України. Їм було призначено найбільш суворий з можливих за дане правопорушення вид адміністративного стягнення – позбавлення права керування транспортним засобом.

Надалі апеляційним судом провадження були закриті, а суддя рішенням Вищої ради правосуддя звільнений з посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР.

Як повідомлялося, 8 лютого колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.

справи Майдану суддя підозра ДБР Офіс генпрокурора авто

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