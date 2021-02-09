09:02  09 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 656 нових випадків
10:01  09 лютого
Негода в Україні: без світла залишилися 273 населених пункти у 12 областях
08:11  09 лютого
Загострення на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2021, 08:11 93

Загострення на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів

09 лютого 2021, 08:11 93
Читайте также на русском языке
Бойових втрат серед наших воїнів немає
Бойових втрат серед наших воїнів немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Сергій Лямець
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua