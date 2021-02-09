Загострення на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів

Бойових втрат серед наших воїнів немає

Бойових втрат серед наших воїнів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.