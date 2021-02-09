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Обострение на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов
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09 февраля 2021, 08:11 98

Обострение на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов

09 февраля 2021, 08:11 98
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Боевых потерь среди наших воинов нет
Боевых потерь среди наших воинов нет
Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины оказывали адекватный ответ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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