Обострение на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов

Боевых потерь среди наших воинов нет

Боевых потерь среди наших воинов нет

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины оказывали адекватный ответ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.